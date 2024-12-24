В Україні відновили функцію зміни оператора зі збереженням номера

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З 23 грудня 2024 року послуга зі зміни оператора мобільного зв’язку зі збереженням номера відновлена. Про це йдеться у повідомленні Нацкомісії у сфері зв’язку, повідомляє ЛігаБізнес.

"Інформуємо, що наразі потужності розширено, а база даних відновила свою роботу з 23 грудня 2024 року і працює в штатному режимі" , – йдеться в повідомленні.

За даними Українського державного центру радіозв'язку (УДЦР), як адміністратора бази даних перенесених номерів, станом на 18:00 23 грудня 2024 року опрацьовано 25 450 заявок щодо перенесення номерів та перенесено 1849 номерів.

"Черги при виконанні технологічних процесів відсутні. Хто подав заявку та очікує на перенесення свого номера отримає результат найближчим часом" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 грудня було призупинено роботу бази даних перенесених номерів з метою розширення потужностей системи. Причиною стало збільшення майже у 3,5 раза кількості заявок на перенесення номера і, як наслідок, виникнення черг на рівні технологічних процесів. Мобільний оператор lifecell розповів, що за день отримав понад 17 000 заявок на перенесення номера.