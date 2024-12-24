Латвія за рік передала Україні 612 авто, конфіскованих у п'яних водіїв

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Служба державних доходів Латвії повідомила, що країна передала Україні конфісковані у п'яних водіїв вітомобілі на загальну суму 2,25 млн євро.﻿﻿ З посиланням на Delfi, повідомляє Європейська правда.

16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності латвійської держави.

До числа таких машин входить транспорт, який було конфісковано у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

З моменту набуття чинності вищезазначених змін до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.

За даними VID, Україні було передано загалом 612 автомобілів вартістю, попередньо, 2,25 млн євро.