Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Латвія за рік передала Україні 612 авто, конфіскованих у п'яних водіїв

Латвія за рік передала Україні 612 авто, конфіскованих у п'яних водіїв
Фото: Pixabay

Служба державних доходів Латвії повідомила, що країна передала Україні конфісковані у п'яних водіїв вітомобілі на загальну суму 2,25 млн євро.﻿﻿ З посиланням на Delfi, повідомляє Європейська правда.

16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності латвійської держави.

До числа таких машин входить транспорт, який було конфісковано у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

З моменту набуття чинності вищезазначених змін до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.

За даними VID, Україні було передано загалом 612 автомобілів вартістю, попередньо, 2,25 млн євро.

Новини

Популярні теми форуму

analytics