У Литві планують продовжити обмежувальні заходи для громадян РФ та Білорусі

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Уряд Литви запропонує Сейму продовжити ще на рік національні санкції, застосовані до громадян Росії та Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє LRT.

Законопроєкт, поданий Міністерством закордонних справ, має на меті продовжити обмежувальні заходи, які діють вже два роки, ще на рік – до 2 травня 2026 року. Наразі закон передбачає, що вищезгадані санкції застосовуються до 2 травня 2025 року.

У міністерстві зазначають, що широкомасштабна війна, розпочата Росією проти України 24 лютого 2022 року, все ще триває, тому причини, через які були ухвалені обмеження, не зникли.

"Продовження дії закону забезпечить Литві можливість застосовувати обмежувальні заходи на національному рівні проти держав-агресорів як зовнішньополітичний інструмент на додаток до міжнародних санкцій, запроваджених Європейським Союзом, у зв'язку з війною, розв'язаною Російською Федерацією проти України", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Вищезгаданий закон посилює процедуру надання посвідок на постійне та тимчасове проживання, видачі віз та надання статусу електронного резидента громадянам Росії та Білорусі.

Він також забороняє пересування громадян Росії через зовнішній кордон Європейського Союзу, оцінює прибулих на предмет додаткових ризиків, обмежує право громадян Росії на придбання нерухомості в Литві, імпорт сільськогосподарської продукції та кормів російського і білоруського походження.

Вперше закон про нещодавні національні санкції Сейм ухвалив навесні 2023 року. Щоправда, потім президент Гітанас Науседа повернув закон до парламенту, закликавши зрівняти обмеження, що застосовуються як до росіян, так і до білорусів. Однак тоді Сейм подолав вето президента.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Європейському Союзу необхідно мати більш чітку політику щодо Росії, яка розв'язала війну в Україні, особливо з точки зору санкцій.

У понеділок, 16 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

Новий глава МЗС Литви Кястутіс Будріс виступив за посилення санкцій проти Росії і закликав запровадити санкції проти російського скрапленого природного газу.