Міноборони: Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році

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Достатня кількість допомоги Україні від партнерів триватиме і наступного року. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Останні кілька місяців працювали на двосторонніх відносинах з американськими та європейськими партнерами. Проаналізували, що було передано як військову допомогу за останні 2,5 року, зробили пріоритетність, оплатили дуже багато того, що цього року буде зроблено, а поставка буде в наступному році" , - заявив Умєров.

Він додав, що достатня кількість допомоги продовжиться в наступному році. Також висловив сподівання, що допомога буде суттєвою.

"У цьому році ми плідно попрацювали з партнерами. Хочу зазначити, що третина цих інвестицій була наша державна. Ми створили свій власний оборонно-промисловий комплекс" , - зазначив міністр.

За його словами, співпраця зі США в питанні військової допомоги становить близько 50%, з європейськими партнерами - понад 40%, решта - інші партнери та вкладення України.