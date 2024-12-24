У МОЗ запевняють у "запобіжниках" від корупції у новій системі, яка замінить МСЕК

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Із 1 січня на заміну МСЕК запроваджується повсякденне оцінювання функціонування людей, які отримали травми, поранення, або мають певні захворювання. Таке оцінювання базуватиметься на потребах кожної конкретної людини.﻿ Про це в телеефірі розповіла заступниця міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич, повідомляє Укрінформ.

"МСЕК як інституція перестане існувати 31 грудня. Відповідно на заміну впроваджується оцінювання повсякденного функціонування. По суті це процес, який дозволяє оцінити наскільки травма чи захворювання впливає на повсякденне функціонування людини... На заміну МСЕК оцінювання будуть проводити безпосередньо лікарі-практики, у найбільших, найкраще оснащених медзакладах по всій території України.

На сьогодні визначено майже 300 медзакладів в усіх куточках України. До складу цих команд вже увійшло понад 4 тисячі лікарів, це більше експертів, аніж працювало у медико-соціальних комісіях. Саме оцінювання буде базуватися на потребах людини, наскільки людина може самостійно справлятися, маючи певні обмеження, і наскільки вона потребує допомоги держави. Відповідно до її потреб будуть визначатися послуги, які вона може отримати в рамках соціальної, освітньої сфери, До прикладу, це перенавчання, працевлаштування тощо" , - розповіла Марія Карчевич.

Ще одна основна зміна, за словами Карчевич, це те, що система буде цифровізована.

"Замість стосів паперових документів буде впроваджена електронна система, і всі процеси будуть в IT-системі та фіксуватися" , - сказала заступниця міністра.

Як вона зазначила, цифровізація має бути одним із запобіжників від корупційних ризиків, оскільки кожен запис фіксуватиметься в електронній системі і на нього накладатиметься цифровий підпис лікаря.

"Таким чином ми зможемо відстежувати весь процес, ми зможемо моніторити аномалії, які будуть виявлятися і реагувати на них. Крім того, усі дані будуть у публічній доступності, низка громадських організацій також зможуть моніторити процес" , - сказала Карчевич.

Вона додала, що впроваджені інші заходи, наприклад, склад експертних команд, на відміну від складу МСЕКів, не буде сталим. Кожна команда формується індивідуально, під кожного пацієнта, і кожного разу склад команди буде іншим.

Дані як пацієнта, і того, хто увійшов до експертної команди, будуть приховані до дня оцінювання, щоб виключити можливість домовленості про певні дії.

До лікарів, які входитимуть до складу експертних команд, на рівні законодавства також висуваються певні вимоги. Зокрема, до команд, які проводитимуть оцінювання функціонування, не зможуть входити ті лікарі, які раніше очолювали МСЕКи.

Окрім цього, як зазначила Карчевич, передбачено можливість присутності на такому оцінюванні представника пацієнта, ведення аудіо чи відео запису.

Для пацієнтів, як зазначила Карчевич, шлях звернення для проведення оцінювання буде спрощеним.

"Людина, яка має певні травми, захворювання, звертається до свого лікуючого лікаря, для військовослужбовців це може бути голова ВЛК. Якщо є критерії, за якими можна визначити інвалідизуючий стан, людина направляється за е-направленням, з пакетом документів на оцінювання. Через електронну систему можна обрати той медзаклад, який найбільш зручний для пацієнта, також форму оцінювання: очна, заочна, переважно для людей, які мають складні травми, ампутації тощо, дистанційно, з використанням телемедицини і виїзд до лікарні або місця перебування пацієнта" , - розповіла Карчевич.

Дата і час розгляду призначаються через електронну систему, пацієнт отримує про це сповіщення.