Україна отримала від США перший мільярд доходів від заморожених росактивів

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Україні від США надійшов $1 мільярд, забезпечений доходами від заморожених російських активів.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

«Це перший транш із запланованих $20 мільярдів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7» , - зазначив Шмигаль.

Прем’єр подякував американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості.

«Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня Міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні позики на $20 мільярдів у межах ініціативи G7 на загальну суму $50 мільярдів щодо використання заморожених російських активів.