Україна отримала від США перший мільярд доходів від заморожених росактивів
Україні від США надійшов $1 мільярд, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.
«Це перший транш із запланованих $20 мільярдів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7», - зазначив Шмигаль.
Прем’єр подякував американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості.
«Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України», - підкреслив глава уряду.
Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня Міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні позики на $20 мільярдів у межах ініціативи G7 на загальну суму $50 мільярдів щодо використання заморожених російських активів.