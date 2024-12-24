Росіяни назвали операцію ЗСУ на Курщині найважливішою подією року

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Операція Збройних сил України у Курській області стала найважливішою подією 2024 року для 35% росіян. Про це свідчать опитування Леваду-центру, повідомляє Новое время.

Серед ключових подій 2024 року росіяни приділили менше уваги «виборам» президента Росії, які згадали 31% респондентів. Таку ж кількість голосів отримали події, пов’язані зі стріляниною у Крокус Сити Холл у Москві та спроба ракетного удару Орешником по українському Дніпру (30%).

Крім того, опитані згадували вибори президента США (21%), підвищення процентної ставки, зростання цін, тарифів ЖКГ та курсу долара (21%), а також атаки безпілотників на території Росії (18%).

Опитування проводилося з 12 по 18 грудня 2024 року серед 1624 респондентів. Дослідження здійснювали шляхом особистих інтерв'ю в домашніх умовах. Статистична похибка з ймовірністю 95% становить не більше 3,4%.

За результатами опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 29 листопада до 14 грудня, 41% українців вважають, що наступальні дії ЗСУ в Курській області підвищили шанси України на успіх у майбутніх мирних переговорах. Водночас 24% респондентів дотримуються думки, що ці дії ослабили позиції України під час переговорів. Ще 35% опитаних не змогли визначитися.