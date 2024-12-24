Зеленський порозмовляв з патріархом Варфоломієм

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Президент Володимир Зеленський у переддень Різдва провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, під час якої запевнив, що Україна робить усе, щоб 2025 рік зміг стати для нашої держави та всього світу роком справедливого й тривалого миру.﻿ З посиланням на главу Української держави соцмережах, повідомляє Укрінформ.

«У переддень Різдва провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував Його Всесвятості за духовну підтримку України та молитви за український народ і привітав Патріарха з прийдешніми святами – Різдвом і Новим роком. Україна робить усе, щоб 2025 рік зміг стати для нашої держави та всього світу роком справедливого й тривалого миру» , – розповів Зеленський.

Він зазначив, що цінує кроки Патріархату для зміцнення підтримки України серед світової релігійної спільноти та зусилля щодо здобуття нашою державою духовної незалежності.

«Вдячний Патріархові Варфоломію за побажання українському народові сили, сміливості й Божого благословення, а також за привітання з Різдвом Христовим» , – зазначив президент.

Як повідомлялося, торік в Україні 25 грудня християни західного і східного обрядів уперше разом відзначали Різдво Христове.

Православна церква України та Українська греко-католицька церква 1 вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар. Тож тепер більшість церковних дат відзначається на 13 днів раніше.