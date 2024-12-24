Подоляк вважвє, що переговори Трампа і Путіна можливі лише через примус до сценарію США

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Російський диктатор Володимир Путін є людиною, яка знаходиться в ірраціональному розумінні того, що відбувається. Він буде наполягати на всьому, щоб не програти війну.﻿ Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

На думку Подоляка, новообраний президент США Дональд Трамп, хоче отримати певні дивіденди від зустрічі з Путіним і від реалізації сценарію, який буде запропонований.

"Якщо він готовий грати в сценарій Путіна, ну тоді всі будуть розуміти, що це сценарій Путіна і Трамп навіть грає другорядну роль. Чесно кажучи, досі сумніваюсь, що це можливо фізично" , - сказав Подоляк.

За його словами, Путін думає, наполягати на тому, що має право вбивати і має право перерозподіляти впливи, має право на переформатування міжнародного права.