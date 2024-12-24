Подоляк вважвє, що переговори Трампа і Путіна можливі лише через примус до сценарію США
Російський диктатор Володимир Путін є людиною, яка знаходиться в ірраціональному розумінні того, що відбувається. Він буде наполягати на всьому, щоб не програти війну. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
На думку Подоляка, новообраний президент США Дональд Трамп, хоче отримати певні дивіденди від зустрічі з Путіним і від реалізації сценарію, який буде запропонований.
"Якщо він готовий грати в сценарій Путіна, ну тоді всі будуть розуміти, що це сценарій Путіна і Трамп навіть грає другорядну роль. Чесно кажучи, досі сумніваюсь, що це можливо фізично", - сказав Подоляк.
За його словами, Путін думає, наполягати на тому, що має право вбивати і має право перерозподіляти впливи, має право на переформатування міжнародного права.
"Чесно, я зовсім не розумію, що хоче отримати та чи інша людина, яка буде з ним (Путіним - ред.) вести переговори. З Російською Федерацією, ну навіть такі проміжні переговори. Тому що треба грати у свій сценарій. Якщо ти хочеш домінувати, ти маєш грати тільки у свій сценарій. А щоб грати з Росією у свій сценарій, ти маєш примусити Росію усвідомити, що це єдиноможливий сценарій - твій сценарій. Ну тобто сценарій Трампа, приміром, є єдиноможливим для Росії. А сценарій Трампа може бути запропонований РФ тільки через інструменти примусу", - заявив Подоляк.