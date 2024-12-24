Син ексміністра оборони Ірану постачає в РФ чверть іранської зброї - Bloomberg

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Бізнесмен з Ірану Хоссейн Шамхані володіє бізнесом, який забезпечує чверть поставок іранської зброї в Росію. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Новое время.

Хоссейн Шамхані є сином Алі Шамхані, колишнього міністра оборони Ірану, який зараз обіймає посаду радника верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

За інформацією джерел видання, Хоссейн Шамхані входить до групи бізнесменів, які постачають зброю в Росію через Каспійське море.

Він володіє мережею компаній, які, зокрема, займаються експортом нафти і нафтопродуктів з Ірану і Росії через країни, що не приєдналися до санкцій.

Співрозмовники Bloomberg розповіли, що з 2023 року ця мережа фірм почала перевозити зброю, деталі безпілотників і товари подвійного призначення.

Росія ж розплачується за ці поставки нафтою, йдеться в матеріалі. При цьому точних даних про те, скільки вже зброї було доставлено в Росію в такий спосіб — немає.

Іран від початку повномасштабної війни постачає в Росію БПЛА, ракети та інше озброєння. Також Тегеран почав постачати балістичні ракети.