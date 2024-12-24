Влада РФ кидає на ліквідацію екокатастрофи у Чорному морі студентів без захисту - ЦНС

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Російська влада звозить студентів із тимчасово окупованих територій України та Краснодарського краю для прибирання узбережжя Чорного моря від мазуту, який вилився внаслідок аварії двох танкерів РФ. З посиланням на Центр національного спротиву, повідомляє Ділова столиця.

Небезпечну роботу здійснюють без захисних костюмів та респіраторів, зазначили у ЦНС.

"Мазут, який отруює воду та ґрунт, небезпечний при контакті, але замість організації належної ліквідації ворог апелює до "героїзму" , – йдеться у повідомленні.

На узбережжі також знаходять мертвих азовок – зубатих китів (або морських свиней), занесених до Червоної книги. Студентів змушують прибирати мертвих тварин, щоб приховати масштаби лиха, додали у центрі.

Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці зазнали краху два російські танкери — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Незадовго до того вони також подали сигнали лиха. У цей час у Чорному морі був шторм. Перший танкер розламався, там загинув член екіпажу.

Капітана одного із судів помістили до СІЗО, другого відправили під домашній арешт. Проти обох порушено справи про порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту (ч. 2 ст. 263 КК Росії).

Через ці події море та його узбережжя виявилися забрудненими мазутом — обидва судна перевозили понад 9 тис. т цього палива. Фахівці розпочали очищення берега.