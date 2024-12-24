Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом, нагадавши, що популярну різдвяну пісню "Щедрик" написав український композитор Микола Леонтович у місті Покровськ, до якого зараз наближається лінія фронту﻿. Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Ділова столиця.

Зеленський розповів, що Леонтович кілька років жив і працював у Покровську, де і написав другу версію "Щедрик". За його словами, зараз в у кожному місті України, зокрема в Покровську, українці борються за "головний символ свята".

"Божественна музика, написана там, і зло, яке туди принесла Росія, яскраво показує, в чому різниця між нами і ними. Ми прагнемо творити, а для когось сенс життя — сіяти смерть. Ми хочемо спокою […], але декому "скучно і не вистачає двіжухи"" , — сказав Зеленський.

Таким чином він відреагував на слова господаря Кремля Володимира Путіна, який назвав нинішні події у світі "двіжухою". Той говорив, що "коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно", росіянам, мовляв, нудно і "хочеться двіжухи".

За словами президента, теперішнє Різдво стане третім під час повномасштабного вторгнення, яке вдруге відзначають в одну дату "як одна велика сім’я, єдина країна".