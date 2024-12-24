Енергоатом повідомив про кібератаку на сайт компанії

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У понеділок, 23 грудня, протягом п'яти годин на офіційний сайт Енергоатому здійснювалася кібератака.﻿ З посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що атака ініційована злочинцями з території країни-агресорки.

"Хакери намагалися порушити функціонування сайту НАЕК, здійснивши одночасно близько 80 млн запитів. Втім фахівцями Енергоатома було виконано всі необхідні дії щодо локалізації атак та захисту сайту" , - йдеться в повідомленні.

Кібератака не призвела до порушень і сайт продовжує працювати у звичному режимі.