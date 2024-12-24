Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Енергоатом повідомив про кібератаку на сайт компанії

Енергоатом повідомив про кібератаку на сайт компанії
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

У понеділок, 23 грудня, протягом п'яти годин на офіційний сайт Енергоатому здійснювалася кібератака.﻿ З посиланням на пресслужбу компанії. 

Зазначається, що атака ініційована злочинцями з території країни-агресорки.

"Хакери намагалися порушити функціонування сайту НАЕК, здійснивши одночасно близько 80 млн запитів. Втім фахівцями Енергоатома було виконано всі необхідні дії щодо локалізації атак та захисту сайту", - йдеться в повідомленні.

Кібератака не призвела до порушень і сайт продовжує працювати у звичному режимі.

"Ви можете триматися в курсі всіх новин та подій компанії, завжди отримуючи інформацію з нашого офіційного вебсайта за посиланням, кібербезпека якого забезпечується на найвищому рівні", - додали в Енергоатомі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics