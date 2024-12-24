Нова влада Сирії заявила про розпуск повстанців

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Лідер нової влади Сирії Ахмед аль-Шараа досяг угоди з повстанськими угрупованнями про їх розпуск та об'єднання в одну організацію під контролем Міністерства оборони країни. Про це пише Al Jazeera, посилаючись на заяву нової влади, повідомляє Новое время.

Зазначається, що підтримувані США курдські Сирійські демократичні сили (SDF), які знаходяться на північному сході Сирії, не приєдналися до цієї угоди.

Минулого тижня прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Башир заявив, що Міністерство оборони країни буде реформоване із залученням колишніх повстанців і офіцерів, які дезертували з армії Башара Асада.

Раніше аль-Шараа заявив, що вся зброя в Сирії, включаючи ту, що знаходиться у руках курдських сил, перейде під контроль держави.

Він також намагався заспокоїти західні делегації, які відвідували його, стверджуючи, що повстанське угруповання Хаят Тахрір аш-Шам не буде мститися колишньому режиму та не буде здійснювати репресії проти будь-яких релігійних або національних меншин.

Аль-Шараа наголосив, що його основний фокус буде спрямований на відновлення та економічний розвиток країни, підкреслюючи, що він не має наміру брати участь у нових конфліктах.