Кабмін продовжив на місяць бронювання від мобілізації через кібератаки на реєстри

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання від мобілізації на один місяць через хакерську атаку на державні реєстри﻿. З посиланням Міністерство економіки України, повідомляє Ділова столиця.

Бронювання подовжується автоматично на місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

"Це рішення дозволяє військовозобов’язаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час" , — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Міністерство оборони зобов’язано протягом 5 днів після набрання чинності постановою внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни.