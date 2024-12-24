У Defence24 розповіли, скільки армія РФ цього року отримала нових літаків

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Російська Федерація цього року поставила своїм військовим 24 нових бойових літаки. Але це виробництво ледь покриває втрати.﻿ З посиланням на Defence24, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними видання, протягом року до російських військово-космічних сил надійшли:

Су-34 - 10 одиниць;

Су-35С - 6 одиниць;

Су-57 - 6 одиниць;

Су-30 - 2 одиниці.

У кінці грудня росіяни оголосили про останні постачання Су-34 та Су-57. Але за даними ЗМІ, фото- та відеоматеріали свідчать, що йдеться лише про окремі екземпляри, а не масштабні партії.

Водночас, за цей же період Росія втратила щонайменше 23 одиниці авіатехніки:

Су-34 - 9 одиниць;

Су-25 - 4 одиниці;

Су-27 - 3 одиниці;

Су-35С - 2 одиниці.

Окрім цього було знищено два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, Як-130 і важкий безпілотний бойовий літак С-70 "Мисливець".

У Defence24 пишуть, що більшість втрат російських є наслідком аварій - зносу і дружнього вогню.

Варто нагадати, що 9 червня ГУР повідомило про те, що на території аеродрому "Ахтубінськ" було завдано удару по російському літаку Су-57. Також 9 березня дрони атакували авіазавод у Таганрозі, пошкодивши ангар з літаком А-50.