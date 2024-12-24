Удар РФ по будинку у Кривому Розі: є загиблий, 13 постраждалих

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У вівторок, 24 грудня, у другій половині дня у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух, повідомили місцеві Telegram-канали.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на місто.

18:54 Офіс генпрокурора повідомив, що у Кривому Розі відомо про загиблого та 13 постраждалих, серед яких дитина. Під завалами можуть лишатися люди.

18:33 Внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг частково зруйновано житловий будинок з першого по четвертий поверх, пошкоджено магазини, понад 20 машин та вікна у сусідньому будинку.

18:20 Олександр Вілкул в ефірі телемарафону заявив, що внаслідок російського удару постраждали житловий будинок із магазином на першому поверсі, під завалами залишаються люди.

«Під завалами точно є люди, люди були в магазині на першому поверсі, люди були у квартирах… Немає тут нічого і близько схожого на військове, на Сили оборони» , — сказав він.

17:54 З-під завалів витягли чоловіка, реанімувати його не вдалося, повідомив Лисак.

17:44 Відомо про 11 постраждалих, серед них 16-річна дівчина. Три поранених у тяжкому стані.

17:26. З-під завалів будинку врятували ще одну людину, кількість постраждалих зросла до дев’яти, шестеро людей у ​​лікарні. Одна з постраждалих у тяжкому стані, написав Лисак.

17:00. Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів врятували чотирьох людей, відомо про сімох постраждалих.

16:33. Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував фото наслідків атаки. Кількість постраждалих зросла до шести, у лікарні перебувають жінки 69 та 72 років та 78-річний чоловік.

16:20. У Кривому Розі, попередньо, п’ятеро поранених, двох із них дістали з-під завалів, повідомив Лисак.

16:02. Олександр Вілкул заявив, що окупанти вдарили по чотириповерховому будинку на 32 квартири. На місці працюють екстрені служби.

15:59. За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, унаслідок удару РФ пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється.

15:53. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив ракетну атаку РФ на місто та закликав мешканців не викладати кадри можливих наслідків в інтернет.