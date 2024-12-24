У Туреччині назвали кількість сирійців, які повернулися додому після падіння Асада

Понад 25 000 сирійців повернулися додому з Туреччини після того, як Башар Асад був повалений повстанцями на чолі з ісламістами, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая. З посиланням на Agence France-Presse, повідомляє Європейська правда.

Туреччина є домом для майже 3 мільйонів біженців, які втекли від громадянської війни, що спалахнула в 2011 році, і чия присутність була проблемою для уряду президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"Кількість людей, які повернулися до Сирії за останні 15 днів, перевищила 25 000" , – сказав Алі Єрлікая.

Анкара перебуває в тісному контакті з новими лідерами Сирії і зараз зосереджується на добровільному поверненні сирійських біженців, сподіваючись, що зміна влади в Дамаску дозволить багатьом з них повернутися додому.

Єрлікая повідомив, що в посольстві і консульстві Туреччини в Дамаску і Алеппо буде створено міграційний відділ, який буде вести облік сирійців, що повертаються.

Туреччина знову відкрила своє посольство в Дамаску майже через тиждень після того, як Асад був повалений силами, підтримуваними Анкарою, і через 12 років після того, як дипломатична місія була закрита на початку громадянської війни в Сирії.

За словами Єрлікая, одна людина з кожної сім'ї матиме право тричі в'їжджати і виїжджати з 1 січня по липень 2025 року відповідно до правил, які будуть розроблені за вказівкою Ердогана.

Сирійці, які повертаються додому, зможуть забрати з собою свої речі і автомобілі, додав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам".

Також повідомляли, що Європейський Союз хоче встановити прямий контакт з новими правителями в Сирії.