Кабмін спростив для військових частин процедуру закупівлі дронів та РЕБ

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Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) вітчизняного виробництва на постійну основу.﻿ Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, командири військових частин зможуть закуповувати БПЛА та РЕБ тактичного рівня без зайвих узгоджень із Генштабом та іншими органами військового управління.

Окрім цього, військові частини можуть приєднуватися до угод, які укладають закупівельні агенції Міноборони та Держспецзв’язку. Умєров зазначив, що це дасть змогу отримувати необхідну техніку швидше та за конкурентними цінами.

Міністр зауважив, що таке рішення забезпечує не лише оперативність у постачанні технологій, а й надає підтримку вітчизняним виробникам.