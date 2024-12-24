Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна може напасти на Росію під впливом реваншистських настроїв, якщо наша країна не стане членом НАТО﻿. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Kyiv Independent, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, якщо Росію та Україну не задовольнять результати перемовин, то це викличе реваншизм з обох сторін.

"А потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати" , — сказав він, додавши, що протягом 10 років в Україні можуть з’явитися "мотивовані реваншем політики та політичні сили".

Кулеба зазначив, що наступне покоління українських політиків буде цілком зосереджене на відновленні країни після війни. Але покоління після них, на його думку, прийде до влади під реваншистськими лозунгами.

"Відвоювати території, змусити Росію нарешті заплатити… Коли ми піднімемося з колін економічно, ви будете бачити, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці" , — впевнений він.

Саме тому утримати Україну від війни проти Росії можливо завдяки зобов’язанням перед союзниками, вважає колишній міністр. Він визнав, що в короткостроковій перспективі можливо досягти припинення вогню без членства України в НАТО, але припинення вогню, не означатиме завершення війни.

Кулеба також впевнений, що президент Росії Володимир Путін нападе на країни НАТО, якщо переможе в Україні.