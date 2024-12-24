Біля Торецька окупанти вперше почали застосовувати техніку – ОТУ "Луганськ"

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У Торецьку наразі ситуація у зоні відповідальності ОТУ «Луганськ» є найскладнішою - від початку цієї доби РФ провела 11 штурмів, деякі з них досі тривають.﻿ Про це у телеетері повідомила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова, відповідаючи на питання, якою зараз є оперативна ситуація в Торецьку, повідомляє Укрінформ.

«У Торецьку зараз найскладніша ситуація, бо буквально із початку цієї доби ворог провів 11 штурмів і деякі із них ще тривають. Тут насправді дуже напружена ситуація. Бої ведуться за кожен будинок. І потрібно розуміти, що десь вони можуть просунутися на один будинок - і буквально наступного дня ми цей будинок уже відбиваємо» , - пояснила Бобовнікова.

За словами речниці, зазвичай раніше на цьому напрямку ворог не застосовував техніку.

«Однак зараз ми бачимо, що на північній околиці Торецька, у селищі Неліпівка, ворог починає застосовувати техніку. За минулу добу там відбувалися бої із застосуванням ББМ, багі, мотоциклів. Раніше ми цього не спостерігали, а зараз ворог активізувався» , - сказала речниця ОТУ «Луганськ».

Бобовнікова поінформувала, що поруч із Часовим Яром РФ також почала використовувати техніку.

За її словами, тут так само, як і в Торецьку, є велика складність щодо того, щоб застосовувати ББМ і танки.