Біля Торецька окупанти вперше почали застосовувати техніку – ОТУ "Луганськ"
У Торецьку наразі ситуація у зоні відповідальності ОТУ «Луганськ» є найскладнішою - від початку цієї доби РФ провела 11 штурмів, деякі з них досі тривають. Про це у телеетері повідомила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова, відповідаючи на питання, якою зараз є оперативна ситуація в Торецьку, повідомляє Укрінформ.
«У Торецьку зараз найскладніша ситуація, бо буквально із початку цієї доби ворог провів 11 штурмів і деякі із них ще тривають. Тут насправді дуже напружена ситуація. Бої ведуться за кожен будинок. І потрібно розуміти, що десь вони можуть просунутися на один будинок - і буквально наступного дня ми цей будинок уже відбиваємо», - пояснила Бобовнікова.
За словами речниці, зазвичай раніше на цьому напрямку ворог не застосовував техніку.
«Однак зараз ми бачимо, що на північній околиці Торецька, у селищі Неліпівка, ворог починає застосовувати техніку. За минулу добу там відбувалися бої із застосуванням ББМ, багі, мотоциклів. Раніше ми цього не спостерігали, а зараз ворог активізувався», - сказала речниця ОТУ «Луганськ».
Бобовнікова поінформувала, що поруч із Часовим Яром РФ також почала використовувати техніку.
За її словами, тут так само, як і в Торецьку, є велика складність щодо того, щоб застосовувати ББМ і танки.
«Усе через те, що у міській забудові вони не такі ефективні, і ними важко маневрувати. Тому їх зазвичай не використовують. Однак уже кілька днів поспіль ми спостерігаємо таку ситуацію, коли навпроти Часового Яру виїжджає танк, стріляє із закритих позицій і повертається назад не завжди. Буквально кожного дня ми маємо гарний улов. Нещодавно на цьому напрямку буув знищений Т-90М «Прорив», це найбільш новий танк РФ», - підкреслила Бобовнікова.