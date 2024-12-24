Колишнього керівника київського метро Брагінського оголосили в розшук

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Колишнього керівника комунального підприємства Київський метрополітен Віктора Брагінського оголосили в розшук. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ (МВС), повідомляє Новое время.

Зазначається, що Брагінський потрапив до бази розшуку МВС як людина, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою зникнення посадовця вказано 20 червня 2024 року.

Як зазначили правоохоронці, востаннє посадовця бачили у Києві.

Скандал навколо Віктора Брагінського та столичного метро

14 березня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування про Брагінського. За їхніми даними, мати-пенсіонерка Брагінського скуповує дорогі квартири, а «не зовсім колишня дружина-мільйонерка» будує дачу в Козині. Вони також з’ясували, що сестра Брагінського купила в нього «землю з космічною націнкою».

Після цього мер Києва Віталій Кличко оголосив про відсторонення Брагінського від виконання обов’язків. Наступного дня Брагінський написав заяву на звільнення.

18 березня Bihus.Info випустив ще одне розслідування, в якому йшлося про те, що Київський метрополітен роками укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням Брагінського.

Тоді Кличко попросив журналістів передати інформацію правоохоронним та антикорупційним органам. 21 березня Брагінський склав депутатські повноваження у Київраді.