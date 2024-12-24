Трамп заявив, що буде домагатися застосування смертної кари у США

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв доручити своєму Міністерству юстиції (Мін'юсту) домагатися застосування смертної кари. Про це пише The Hill, повідомляє Новое время.

«Як тільки я вступлю на посаду, я дам вказівку Міністерству юстиції енергійно домагатися застосування смертної кари, щоб захистити американські сім'ї та дітей від жорстоких ґвалтівників, вбивць і монстрів» , — заявив Трамп.

Його заява пролунала після того, як Джо Байден офіційно оголосив про пом’якшення вироків 37 з 40 ув’язнених у федеральних камерах смертників, замінивши їм смертну кару на довічне ув’язнення.

У своїй заяві Байден говорив, що пом’якшує вироки частково тому, що очікує, що адміністрація Трампа скасує мораторій на виконання смертних вироків на федеральному рівні, за винятком справ, пов’язаних з тероризмом і вбивствами на ґрунті ненависті.

23 грудня команда Трампа розкритикувала рішення президента, назвавши його «огидним» і «ляпасом».

«Це одні з найгірших вбивць у світі, і це огидне рішення Джо Байдена є ляпасом жертвам, їхнім сім'ям та близьким» , — заявив директор з комунікацій Трампа Стівен Чунг.

Під час своєї президентської кампанії 2024 року Трамп заявляв, що виступає за те, щоб домагатися смертної кари за менш тяжкі злочини, в тому числі для наркоторговців. Хоча він зіткнувся з критикою через рішення, Трамп отримав похвалу від деяких груп із захисту громадянських прав у США.