ISW: Росія відкидає можливість перегляду умов для переговорів з Україною
Росія заявляє, що переговори з Україною повинні базуватися виключно на умовах, які були озвучені в Стамбулі, і відмовляється від будь-яких компромісів, попри зміни на фронті та значні територіальні здобутки України, повідомляє Українська правда.
Про це пише ISW.
"Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила 24 грудня, що Росія відкрита до компромісів у переговорах з Україною. Водночас вона наголосила, що умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, залишаються незмінними".
Матвієнко підкреслила, що Росія не відступить від цих умов "ні на йоту". У Стамбулі Росія вимагала від України стати нейтральною державою, яка не зможе вступити до НАТО. Ще однією вимогою РФ було обмеження на чисельність Збройних сил України до 85 тисяч осіб, подібної до тієї, яка була накладена на Німеччину Версальським договором після Першої світової війни.
"Російські вимоги в Стамбулі виявилися детальнішими версіями ультиматумів, які Путін висував за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Вони включали "демілітаризацію" і нейтралітет України".
Матвієнко повторила вимоги Путіна на щорічній телевізійній пресконференції "Пряма лінія" 19 грудня. Ймовірно, аналогічні заяви від високопосадовців РФ пролунають у найближчі тижні як для внутрішньої, так і для іноземної аудиторії, зазначають у звіті аналітики.
Аналітики ISW зазначають, що активізація риторики російських чиновників, свідчить про впевненість Путіна у перемозі над Україною.
"Це залишається незмінним, попри значні поразки, яких російська армія зазнала відтоді", – йдеться у звіті.
Ключові висновки:
- Високопоставлений російський чиновник підтвердив, що Володимир Путін наполягає на проведенні переговорів з Україною на тих самих безкомпромісних умовах, які були висунуті перед повномасштабним вторгненням і в момент найбільших територіальних здобутків Росії. Це відбувається попри те, що Україна звільнила значну частину своєї території.
- Економічні обмеження, запроваджені Кремлем, ймовірно, ускладнять зусилля щодо впровадження політики, спрямованої на боротьбу з довгостроковим демографічним спадом у Росії.
- Російське вантажне судно затонуло в Середземному морі 23 грудня. Імовірно, воно прямувало з Санкт-Петербурга до Владивостока через Сирію та Лівію.
- Сполучені Штати 24 грудня надали Україні перший транш кредиту, сформований виключно з прибутків від заморожених російських активів.
- Російські війська просунулися поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та в Курській області.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 24 грудня, що 440 тисяч призовників підписали контракти на військову службу з Міністерством оборони Росії у 2024 році.