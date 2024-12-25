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Курс валют НБУ на 25 грудня

Курс валют НБУ на 25 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 25 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 грудня впав на 41.9875 за 1 долар.

Євро подешевшав на 1 коп. до 43.6334 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 52.6985 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 11 коп. до 46.6398 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.2169 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.987 500--0.0035
EUR Євро 43.633 400--0.012
GBP Фунт стерлінгів 52.698 500+0.1132
CHF Швейцарський франк 46.639 800--0.1104
PLN Польський злотий 10.216 900+0.0051

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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