Курс валют НБУ на 25 грудня

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 25 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 грудня впав на 41.9875 за 1 долар.

Євро подешевшав на 1 коп. до 43.6334 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 52.6985 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 11 коп. до 46.6398 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.2169 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.987 500 EUR Євро 43.633 400 GBP Фунт стерлінгів 52.698 500 CHF Швейцарський франк 46.639 800 PLN Польський злотий 10.216 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.