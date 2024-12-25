Курс валют НБУ на 25 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 25 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 24 грудня впав на 41.9875 за 1 долар.
Євро подешевшав на 1 коп. до 43.6334 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 52.6985 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 11 коп. до 46.6398 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.2169 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.987 500
|EUR
|Євро
|43.633 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.698 500
|CHF
|Швейцарський франк
|46.639 800
|PLN
|Польський злотий
|10.216 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.