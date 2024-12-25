Росія знову масовано атакує енергосистему України – міністр

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Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські окупанти здійснюють масовану атаку на енергетичну систему України, повідомляє Українська правда.

"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження", – повідомив він.

Відомо, що вибухи лунали у Дніпрі, Кривому Розі, місті Самар та Кам'янському.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують балістичними ракетами.

Повітряна тривога триває по всій країні.