Енергетики опублікували графіки відключення світла для Києва та низки областей
Енергетики опублікували графіки відключення світла для Києва та низки областей України на 25 грудня. Графіки ввели через масовану атаку РФ, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє ДТЕК.
Енергетики попереджають, що команди "Укренерго" можуть змінюватись впродовж дня.
Київ
- Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 09:30.
Дніпропетровська область
- Черги 1.1, 1.2: світло буде відсутнє до 08:30, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00.
- Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
- Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 22:30.
- Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 19:00.
- Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 19:00 до 24:00.
- Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
Одеська область
- Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 10:00.
- Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.
- Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 10:00.
- Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.
Київська область
- Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 09:00.
- Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 10:30.
- Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 09:00.
- Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 10:30.
Масований обстріл України
В ніч на 25 грудня російські війська завдали масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та балістичні ракети.
Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.