У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

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Втрати Росія у війні проти України перевищили вже 779 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ ліквідували 1600 окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.



Загальні бойові втрати противника станом на 25 грудня 2024 року становлять:

особового складу - близько 779320 (+1600) осіб,

танків - 9628 (+4) од,

бойових броньованих машин - 19923 (+8) од,

артилерійських систем - 21333 (+10) од,

РСЗВ - 1256 од,

засоби ППО - 1030 од,

літаків - 369 од,

гелікоптерів - 329 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20908 (+74),

крилаті ракети - 2948-,

кораблі /катери - 28 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 32117 (+31) од,

спеціальна техніка - 3667.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила, що з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата на війні проти України.

Варто додати, що Москва залучила військових Північної Кореї до боїв у Курській області. Відомо, що північнокорейці також зазнають втрат.