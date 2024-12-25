У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Втрати Росія у війні проти України перевищили вже 779 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ ліквідували 1600 окупантів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 25 грудня 2024 року становлять:
- особового складу - близько 779320 (+1600) осіб,
- танків - 9628 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 19923 (+8) од,
- артилерійських систем - 21333 (+10) од,
- РСЗВ - 1256 од,
- засоби ППО - 1030 од,
- літаків - 369 од,
- гелікоптерів - 329 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20908 (+74),
- крилаті ракети - 2948-,
- кораблі /катери - 28 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 32117 (+31) од,
- спеціальна техніка - 3667.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила, що з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата на війні проти України.
Варто додати, що Москва залучила військових Північної Кореї до боїв у Курській області. Відомо, що північнокорейці також зазнають втрат.