Toyota має намір побудувати новий завод у Китаї – джерела

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Японська автомобілебудівна компанія Toyota має намір побудувати новий завод з виробництва електромобілів у Китаї, плануючи випускати на ньому переважно свої преміальні моделі, що реалізуються під маркою Lexus, повідомляє NHK.

За словами обізнаних джерел, компанія веде роботу з метою придбати ділянку землі у Шанхаї для реалізації цього проекту. Очікується, що новий завод зможе розпочати роботу вже у 2027 році.

До 2035 Toyota планує зробити електромобілями всі моделі Lexus, що випускаються нею по всьому світу.

Це відбувається в умовах, коли японські автомобілебудівники, які здебільшого дотримуються виробництва традиційних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, стикаються з труднощами на ринку Китаю, де ведуть запеклу цінову війну виробники електромобілів.

У жовтні минулого року компанія Mitsubishi Motors оголосила про звільнення з китайського ринку. У поточному році компанії Nissan та Honda закрили деякі зі своїх заводів у Китаї.

За період із січня по жовтень Toyota зіткнулася зі зниженням продажів у Китаї на 9,3% приблизно до 1,41 млн машин щодо аналогічного періоду роком раніше.

На думку експертів, Toyota прагне повернути втрачені позиції на зростаючому китайському ринку електромобілів.