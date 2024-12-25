Харків під масованим обстрілом балістики: є постраждалі

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В ранці 25 грудня у Харкові було зафіксовано серію вибухів. У регіоні оголошено повітряну тривогу, місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомяють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили ЗСУ, мер Харкова Ігор Терехов.

"Балістика на Харківщину".

"Армія РФ завдала щонайменше сім ударів. Харків та район - будьте в укриттях!"

О 06:28 Синєгубов повідомив, що після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

Оновлено: О 06:40 Терехов повідомив про трьох постраждалих у важкому стані у Салтівському районі міста.