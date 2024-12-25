Росіяни вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

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Російські окупанти під час атаки 25 січня вдарили по теплоелектростанціям ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють в ДТЕК.

"РФ здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання".

У ДТЕК повідомили, що в 2024 році це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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