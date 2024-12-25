Кабмін продовжив заборону на експорт газу, золота та солі
Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік. Зокрема, продовжено заборону на експорт газу, золота та солі. Про це йдеться у постанові від 24 грудня 2024 р. № 1481, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Постановою визначена нульова квота на експорт таких товарів:
- Сіль, придатна для споживання людьми,
- Газ природний українського походження,
- Срібло,
- Золото,
- Відходи або брухт дорогоцінних металів
- Електричні та електронні відходи та брухт, що використовуються переважно для видобутку дорогоцінних металів.
У порівнянні з 2024 роком у переліку відсутні такі товари, як вугілля кам’яне, антрацит; деревина паливна.
Також встановлені квоти на експорт:
- Коксівне вугілля (тільки марки "К"), - 1,3 млн тонн,
- Паливо рідке (мазут) - 400 тисяч тонн.
Крім того, Кабмін затвердив перелік товарів (аграрної продукції), експорт яких підлягає ліцензуванню:
- Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин),
- Кукурудза,
- Насіння ріпаку,
- Насіння соняшнику.
Також уряд встановив обсяги квот товарів, експорт яких до держав - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню.
Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив експорт газу з України у червні 2022 року.
Україна змушена імпортувати сіль після захоплення росіянами міста Соледар та підприємства "Артемсіль", яке забезпечували близько 90% потреб України.