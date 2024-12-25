Кабмін продовжив заборону на експорт газу, золота та солі

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Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік. Зокрема, продовжено заборону на експорт газу, золота та солі.﻿ Про це йдеться у постанові від 24 грудня 2024 р. № 1481, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Постановою визначена нульова квота на експорт таких товарів:

Сіль, придатна для споживання людьми,

Газ природний українського походження,

Срібло,

Золото,

Відходи або брухт дорогоцінних металів

Електричні та електронні відходи та брухт, що використовуються переважно для видобутку дорогоцінних металів.

У порівнянні з 2024 роком у переліку відсутні такі товари, як вугілля кам’яне, антрацит; деревина паливна.

Також встановлені квоти на експорт:

Коксівне вугілля (тільки марки "К"), - 1,3 млн тонн,

Паливо рідке (мазут) - 400 тисяч тонн.

Крім того, Кабмін затвердив перелік товарів (аграрної продукції), експорт яких підлягає ліцензуванню:

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин),

Кукурудза,

Насіння ріпаку,

Насіння соняшнику.

Також уряд встановив обсяги квот товарів, експорт яких до держав - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив експорт газу з України у червні 2022 року.

Україна змушена імпортувати сіль після захоплення росіянами міста Соледар та підприємства "Артемсіль", яке забезпечували близько 90% потреб України.