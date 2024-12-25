Окупанти вдарили по Івано-Франківщині, частина області без світла – ОВА

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Уранці 25 грудня Росія завдала удару по Івано-Франківській області. Через обстріл частина регіону без електрики.

Про це повідомила﻿ голова ОВА Світлана Онищук.

За її словами, минулося без постраждалих.

"У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву" , – повідомила Онищук.

Вона додала, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.