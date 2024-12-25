Окупанти вдарили по Івано-Франківщині, частина області без світла – ОВА
Уранці 25 грудня Росія завдала удару по Івано-Франківській області. Через обстріл частина регіону без електрики.
Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук.
За її словами, минулося без постраждалих.
"У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву", – повідомила Онищук.
Вона додала, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.