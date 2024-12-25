Ситуація на фронті на ранок 25 грудня: зведення Генштабу ЗСУ

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Минулої доби на фронті зафіксовано 266 бойових зіткнень Сил оборони з російським військом, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 17 авіаударів, зокрема скинув 34 КАБ. Крім цього, здійснив 4385 обстрілів, з них 140 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 1,5 тис. дронів-камікадзе" , — кажуть у відомстві.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах Зеленого Поля, Темирівки, Покровська, Жовтого, Костянтинополя, Троїцького, Горіхового, Удачного, Щербаків та Новоолександрівки.

За минулу добу ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили один пункт управління дронами, склад з боєприпасами, 5 районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та 2 артилерійські системи окупантів.

На Харківському напрямку російські армійці 5 разів йшли на штурм поблизу Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп’янському — за добу було 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурми неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському — ворог атакував 31 раз. Намагався вклинитися в оборону поблизу Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки.

На Сіверському — українські захисники відбили штурм поблизу Білогорівки.

На Краматорському — окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому — 16 разів намагалися просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного.

На Покровському — українські захисники зупинили 60 спроб агресора наступати або штурмувати в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки.

На Курахівському — Сили оборони відбили 36 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.

На Времівському — противник 34 рази штурмував українські позиції в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого.

На Придніпровському — загарбники 4 рази безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони з позицій.

На Волинському та Поліському — ознак формування наступальних угруповань ворога не фіксували.

Триває операція в Курській області, де було 37 бойових зіткнень.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти з території РФ активно обстрілюють з артилерії українські громади.

Як повiдомлялось, армія РФ масовано вдарила ракетами по Україні, під прицілом — енергетичні об'єкти.

У Харкові — щонайменше шестеро поранених.