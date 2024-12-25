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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Вінниччині, є пошкодження

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Вінниччині, є пошкодження
Фото: Рixabay

На Вінниччині внаслідок ворожих атак є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це заявила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні вночі ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі. На Вінниччині внаслідок атаки є пошкодження", - написала Заболотна.

За її словами, станом на ранок завдяки злагодженій роботі енергетиків всі споживачі заживлені.

Нагадаємо, вранці 25 грудня через масовану російську ракетну атаку Укренерго запровадило заходи обмеження споживання електроенергії.

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