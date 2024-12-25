Експрезидента США Клінтона виписали з лікарні після госпіталізації

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Колишнього президента США Білла Клінтона, якого ушпиталили через підвищену температуру, виписали з лікарні у вівторок, 24 грудня. Про це заявив речник офісу Клінтона Анхень Уренья, повідомляє Європейська правда.

В офісі Клінтона уточнили, що експрезидента США виписали з лікарні MedStar Джорджтаунського університету "після лікування від грипу".

Клінтон висловив вдячність за отриману турботу та побажання, які отримав.

"Він передає всім найтепліші побажання щасливих і здорових свят" , – додав Уренья.

78-річний Клінтон був госпіталізований у понеділок у другій половині дня для проведення аналізів і спостереження після того, як у нього піднялася температура.

Це не перша медична проблема 42-го президента США.

У 2004 році він переніс операцію на серці в Нью-Йорку, а наступного року зазнав часткового колапсу легені.

У 2010 році йому імплантували пару стентів у коронарну артерію, а у 2021-му був госпіталізований в Лос-Анджелесі на шість днів через урологічну інфекцію.

Раніше Клінтон висловив жаль, що спонукав Україну відмовитись від ядерної зброї.

Також він заявляв, що ще у 2011 році зрозумів неминучість нападу Владіміра Путіна на Україну.