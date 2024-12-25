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На Івано-Франківщині відновили електропостачання після російського обстрілу

На Івано-Франківщині відновили електропостачання після російського обстрілу
Фото: Рixabay

На Прикарпатті в десятках населених пунктів відновили після російської атаки. Про це йдеться у повідомленні Прикарпаттяобленерго, повідомляє Укрінформ.

"Було обмежене електропостачання в десятках населених пунктах області. Оперативно вдалося перезаживити споживачів, наразі всі зі світлом", - зазначають в обленерго.

За їхньою інформацією, вранці через атаку на об'єкти енергетики були аварійні вимкнення ЛЕП 35 (110) кВ.

Нагадаємо, росіяни вранці атакували теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання. Частина Прикарпаття була знеструмлена.

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