На Івано-Франківщині відновили електропостачання після російського обстрілу
На Прикарпатті в десятках населених пунктів відновили після російської атаки. Про це йдеться у повідомленні Прикарпаттяобленерго, повідомляє Укрінформ.
"Було обмежене електропостачання в десятках населених пунктах області. Оперативно вдалося перезаживити споживачів, наразі всі зі світлом", - зазначають в обленерго.
За їхньою інформацією, вранці через атаку на об'єкти енергетики були аварійні вимкнення ЛЕП 35 (110) кВ.
Нагадаємо, росіяни вранці атакували теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання. Частина Прикарпаття була знеструмлена.