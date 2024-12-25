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РФ запустила по Україні понад 70 ракет та сотню безпілотників – Зеленський

РФ запустила по Україні понад 70 ракет та сотню безпілотників – Зеленський
Фото: ДСНС

Вранці 25 грудня Росія запустила по Україні понад 70 ракет і понад 100 безпілотників. ППО збила 50 ракет і "значну частину дронів".

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", – написав президент.

За попередніми даними, протиповітряній обороні вдалося збити понад 50 ракет і значну частину безпілотників.

Водночас є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах запроваджені відключення. "Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла", – додав він.

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