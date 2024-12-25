РФ запустила по Україні понад 70 ракет та сотню безпілотників – Зеленський

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Вранці 25 грудня Росія запустила по Україні понад 70 ракет і понад 100 безпілотників. ППО збила 50 ракет і "значну частину дронів".

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні" , – написав президент.

За попередніми даними, протиповітряній обороні вдалося збити понад 50 ракет і значну частину безпілотників.