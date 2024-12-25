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На Полтавщині через удар РФ пошкоджена енергетична інфраструктура – ОВА

На Полтавщині через удар РФ пошкоджена енергетична інфраструктура – ОВА
Фото: Рixabay

На Полтавщині через російську атаку пошкоджено енергетичну інфраструктуру, тимчасово без світла залишився Кременчуцький район. Про це заявив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, повідомляє Укрінформ.

"Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі", - йдеться у повідомленні.

Пронін зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням.

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