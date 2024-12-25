У Румунії не підтверджують прольоту російської ракети над своєю територією

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Румунська сторона заявила, що її протиповітряна оборона не фіксувала входження російської ракети в повітряний простір під час масованого удару по Україні в ніч проти середи, 25 грудня, повідомляє Європейська правда.

Про це в коментарі Digi24 сказав речник Міністерства оборони Румунії Константин Спину.

За словами Спину, Україна поінформувала Румунію про проліт російської ракети через повітряний простір Молдови близько 7:30 ранку, після чого вона "протягом близько двох хвилин" була в районі міста Дарабани.

"Згідно з даними моніторингу румунських систем повітряного спостереження та даними, наданими засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг, не було підтверджено перетину румунського повітряного простору в зоні відповідальності Румунії", – продовжив речник.

Він запевнив, що компетентні структури Міністерства оборони Румунії "продовжать розслідування цієї ситуації з метою з'ясування всіх обставин".

Нагадаємо, в українських Повітряних силах о 7:24 25 грудня повідомили про крилату ракету, яка летіла "в напрямку Чернівців з території Молдови".

Моніторингові пабліки стверджують, що російська ракета подолала 140 кілометрів територією Молдови та Румунії, залетівши з району міста Ямпіль на Вінниччині (біля молдовського кордону) і влетівши в районі міста Дарабань (румунське місто біля кордону з Молдовою).

Молдовська сторона поки не коментувала ці повідомлення.

Як відомо, в ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Про вибухи повідомлялось у Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, а також на Полтавщині та Івано-Франківщині.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та понад сто дронів, українській протиповітряній обороні вдалось збити "понад 50 ракет і значну частину дронів".