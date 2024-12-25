В "Укренерго" зробили заяву про графіки відключень світла на Різдво

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В Україні 25 грудня були вимушені запровадити графіки відлучень світла через масовану ракетну атаку російської армії. Пошкоджені об’єкти енергетики, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, з графіками вимушеного застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

В "Укренерго" нагадали, що вночі та вранці Росія здійснила чергову, вже 13-ту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики.

"Внаслідок пошкоджень вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання, додали в компанії.