В "Укренерго" зробили заяву про графіки відключень світла на Різдво
В Україні 25 грудня були вимушені запровадити графіки відлучень світла через масовану ракетну атаку російської армії. Пошкоджені об’єкти енергетики, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в компанії, з графіками вимушеного застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
В "Укренерго" нагадали, що вночі та вранці Росія здійснила чергову, вже 13-ту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики.
"Внаслідок пошкоджень вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.
Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання, додали в компанії.