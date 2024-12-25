У ТЦК зробили заяву щодо перевірки військовозобов'язаних: які правила

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Під час загальної мобілізації громадяни України зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ. Оскільки представники територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП), поліцейські та прикордонники можуть їх перевірити, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Львівського обласного ТЦК та СП.

Військово-обліковий документ засвідчує наявність у реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів усіх необхідних відомостей про громадянина і його військовий статус. Зокрема, їх оформлюють у ТЦК та СП. Під час мобілізації носити його із собою повинні всі чоловіки віком від 18 до 60 років.

Існують такі військово-облікові документи:

для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для резервістів - військовий квиток.

Хто може перевірити документ

Усі громадяни чоловічої статі від 18 до 60 років, на вимогу представника ТЦК та СП чи поліцейського, повинні пред’являти свій військово-обліковий документ. Окрім них, документи також можуть перевірити представники Державної прикордонної служби України. Зокрема, у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

До того ж, перевірка документів може відбуватися у громадських місцях, будинках та спорудах; місцях масового скупчення людей чи на блокпостах. А також за місцем проживання, роботи чи навчання.

Перевірку військово-облікових документів можуть здійснювати за допомогою технічних приладів або засобів. Представники ТЦК та СП або поліцейські також мають право використовувати спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, українці можуть повторно уточнювати дані для ТЦК в "Резерв+". Зокрема, тепер місце свого проживання можна оновлювати онлайн, через застосунок.