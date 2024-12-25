У низці областей проблеми з опаленням через обстріли – віцепрем'єр

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У низці областей України фіксують проблеми з теплопостачанням після атаки РФ 25 грудня. Щонайменше у трьох регіонах перебої.﻿ Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За його словами, найбільше споживачів без тепла у Харківській області. Там близько 500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинків.

У Дніпрі та Зеленодольську Дніпропетровської області 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно. В Івано-Франківській області без тепла 81 житловий будинок.

Раніше повідомлялося, що місто Калуш Івано-Франківської області залишилось без тепла і води внаслідок сьогоднішньої масованої атаки. Також зазначалося, що частина Івано-Франківської області залишилась без світла.

Обстріл України на Різдво

У середу, 25 грудня, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Ціллю ворога знову була енергетика України.

За словами президента Володимира Зеленського, росіяни випустили понад 70 ракет, зокрема балістичні, та понад 100 дронів. Сили ППО знищили понад 50 ракет та значну частину безпілотників.

Через масовану атаку по Україні запровадили відключення світла за графіками. В "Укренерго" повідомили, що графіки будуть до кінця доби.