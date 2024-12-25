Авіакатастрофа у Казахстані: влада країна повідомляє про 25 людей, що вижили

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Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану заявило, що 25 людей вижили після авіакатастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines, яка сталася у середу біля міста Актау, повідомляє Укрінформ.

"Щодо постраждалих інформація уточнюється. Попередньо є 25 осіб, що вижили, з них 22 - доставлені до лікарні" , - повідомили у відомстві.

За даними МНС, на борту літака перебувало 67 осіб, у тому числі 5 членів екіпажу.

Агентство Казинформ із посиланням на попередні дані Міністерства транспорту Казахстану зазначило, що на борту літака Azerbaijan Airlines знаходилися 37 громадян Азербайджану, 6 Казахстану, 3 Киргизстану і 16 громадян РФ.