Трамп знову хоче перейменувати найвищу гору США
Обраний президент США Дональд Трамп повторив свою стару обіцянку скасувати рішення адміністрації Барака Обами про перейменування найвищої гори країни, повідомляє Лівий берег.
Як пише Fox News, республіканець ще у 2015 році виступив проти того, щоб пік на Алясці, який носив ім'я 25-ого президента США Вільяма Мак-Кінлі, став горою Деналі - ця назва у перекладі з мови місцевих атабаскських племен означає "великий" чи "високий".
За час свого першого перебування у Білому домі Трамп так і не вжив заходів щодо перейменування. Проте зараз, майже десять років потому, знову повернувся до цього питання. Він вважає, що його однопартієць "був хорошим президентом", а прибрати його ім'я з назви гори "було образою для його рідного штату Огайо".
Мак-Кінлі виграв вибори у 1896 році, а через півроку після переобрання на другий термін, у вересні 1901-ого, був застрелений анархістом. Він ніколи не відвідував Аляску.
Представники штату у Конгресі розкритикували ідею Трампа - навіть попри те, що належать до Республіканської партії. Вони наполягають на тому, що назва Деналі відображає культуру Аляски та має понад тисячолітню історію.