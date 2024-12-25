Грозний знову атакують безпілотники: в місті жаліються на вибухи

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В Грозному знову жаліються на атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Очевидці стверджують про звуки вибухів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Протесты в мире".

"У Грозному знову наліт БпЛА. Повідомляють про вибухи, офіційних коментарів влади наразі немає" , - пише Telegram-канал.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Інформацію щодо атаки дронів на Грозний також підтвердив голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Кадиров (Рамзан Кадиров, лідер Чечні, - ред.) знову принижений" , - додав він.

Атака дронів на Грозний

Останнім часом в Грозному дедалі частіше жаліються на атаки безпілотників. Лише 4 грудня дрони атакували полк спецназу Кадирова, а вже у ніч проти 12 грудня ударні дрони атакували будівлю другого полку МВС.

Також 15 грудня у місті пролунала серія вибухів. Очевидці розповідали про падіння двох дронів. Зокрема повідомлялось, що один із безпілотників знову вдарив по будівлі другого полку чеченського спецназу, а інший - по базі ОМОНу.