Міноборони допустило до постачання у ЗСУ безпілотний авіакомплекс "Щедрик"

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Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва. Він виконує завдання зі спостереження за діями противника на полі бою. "Щедрик" може працювати як вдень, так і вночі, повідомляє Міністерство оборони.

Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, комплекс "Щедрик" складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Останні оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

Літальні апарати "Щедрика" можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.