Міноборони допустило до постачання у ЗСУ безпілотний авіакомплекс "Щедрик"
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва. Він виконує завдання зі спостереження за діями противника на полі бою. "Щедрик" може працювати як вдень, так і вночі, повідомляє Міністерство оборони.
Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, комплекс "Щедрик" складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Останні оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.
Літальні апарати "Щедрика" можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.
"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", - наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.