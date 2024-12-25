У Південній Кореї відсторонений президент знову не з'явився на допит

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Тимчасово відсторонений від обов'язків президента Південної Кореї Юн Сок Йоль повторно не з'явився на допит на виклик спеціальної слідчої групи. Про це пише KBS World, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що допит мав розпочатися о 10 годині ранку у середу, 25 грудня, в Управлінні з розслідування корупції серед високопосадовців у Квачхоні провінції Кьонґідо.

Крім співробітників цього управління, до складу групи входять представники поліції та військової прокуратури.

Юн Сок Йоля підозрюють в організації заколоту та зловживанні владою під час оголошення надзвичайного стану 3 грудня.

Спочатку його планували допитати 18 грудня, але він не з'явився на виклик, не пояснивши причину.

Агентство Yonhap додає, що нині група слідчих планує почекати на можливу ​​появу Юна пізніше сьогодні.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив про запровадження воєнного стану. Рішення було ухвалено після того, як опозиційна Демократична партія у парламентському Комітеті з питань бюджету швидко схвалила скорочений проєкт бюджету та подала постанови про імпічмент керівника Рахункової палати та головного прокурора.

Пізніше Юн скасував надзвичайний воєнний стан. Це призвело до звільнення і затримання кількох високопосадовців та силовиків, яких підозрюють у державному перевороті.

Прокуратура порушила кримінальну справу проти Юна через звинувачення у державній зраді. 14 грудня Національна асамблея Південної Кореї (парламент) проголосувала за імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Президентські повноваження Юна наразі призупинені, але він залишається на посаді.

Конституційний суд Південної Кореї 27 грудня розпочне попередні слухання щодо законності оголошення парламентом імпічменту Юн Сок Йолю.