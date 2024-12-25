У Києві затримали одного з керівників партії "Удар": що сталося

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Правоохоронці затримали і вручили підозру очільнику партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександру Суханову, який вимагав 1 млн доларів за рішення про виділення в оренду землі на набережній у парку "Наталка", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють СБУ, Офіс генпрокурора, джерела УП у правоохоронних органах.

"За результатами комплексних заходів "на гарячому" затримано керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у 1 млн доларів США.

За матеріалами справи, в обмін на цю суму політик обіцяв "вирішити земельне питання", яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА".

За інформацією джерел УП, йдеться про очільника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова.

В СБУ повідомляють, що Суханов гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади. В офісі генпрокурора зазначили, що йдеться про човнову станцію, яка знаходиться в прибережній зоні в Оболонському районі Києва у парку "Наталка".

Бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно, але там йому відмовляли, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.

Потім на очільника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку в обмін на хабар у 1 млн доларів.

Під час зустрічей Суханов повідомив, що у нього є зв’язки у Київській міськраді, та він зможе допомогти з виділенням в оренду земельної ділянки 0,5 га строком на 25 років.

За цю суму він "гарантував" погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради.

Правоохоронці затримали політика-адвоката у Києві "на гарячому", коли йому передали 900 тис. доларів "авансу".

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою із альтернативою застави у 38 млн грн.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину. Правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА.