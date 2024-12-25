МЗС Естонії засудило масований російський обстріл України у різдвяну ніч

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Міністерство закордонних справ Естонії засудило масований російський обстріл України в різдвяну ніч проти середи, 25 грудня, повідомляє Європейська правда.

Про це воно написало у X (Twitter).

Естонське МЗС поширило кадри руйнувань, спричинених останніми обстрілами Росії, та наголосило: "Навіть під час Різдва Росія вміє лише вбивати та руйнувати".

"Україна продовжує мужньо протистояти цьому злу, і наша підтримка залишається непохитною. Наша мета проста: справедливий і довготривалий мир, коли Росія буде відкинута до своїх кордонів", – додали там.

У ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та понад сто дронів, українській протиповітряній обороні вдалось збити "понад 50 ракет і значну частину дронів".

Нагадаємо, в українських Повітряних силах о 7:24 25 грудня повідомили про крилату ракету, яка летіла "в напрямку Чернівців з території Молдови".

Молдовська президентка підтвердила порушення повітряного простору країни та засудила дії Кремля.